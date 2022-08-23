Son Dakika: TÜİK tüketici güveninin ağustosta yükseldiğini açıkladı

TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6.1 oranında arttı.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 10:07
Son Dakika: TÜİK tüketici güveninin ağustosta yükseldiğini açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6.1 oranında arttı; Temmuz ayında 68.0 olan endeks, Ağustos ayında 72.2 oldu.



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