TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi Mayıs'ta beklenti üzerinde arttı

Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK), 'Sanayi Üretim Endeksi, Mayıs 2022' verilerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 10:10
TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi Mayıs'ta beklenti üzerinde arttı
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Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10.7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 azaldı.


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