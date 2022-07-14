TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi Mayıs'ta beklenti üzerinde arttı
Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK), 'Sanayi Üretim Endeksi, Mayıs 2022' verilerini açıkladı.
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10.7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 azaldı.
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