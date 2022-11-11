TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde en düşük artış
Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1.6 ile tahminlerden fazla düştü. Yıllık bazda ise yüzde 0.4 arttı. Sanayi üretimi böylece yıllık bazda pandemi sürecinden bu yana en düşük artışı kaydetti.
TÜİK verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,6 ile tahminlerden fazla düştü. Yıllık bazda ise yüzde 0,4 arttı.
Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1.6 AZALDI
Eylül'de madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,7 azaldı.
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