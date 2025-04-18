TÜİK verileriyle ortaya çıktı: Çocuk işçiliğinde korkunç tablo! Her dört çocuktan biri çalışmak zorunda

Yayınlanma: 18.04.2025 - 10:56

Güncelleme: 18.04.2025 - 10:56

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait çocuk nüfusu verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de çocuk nüfusun oranı azalmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in tanımına göre 0-17 yaş grubunu kapsayan çocuklar, 2024 yılı sonunda toplam nüfusun yaklaşık dörtte birini oluşturdu.

YILLAR İÇİNDE DÜŞÜŞ GÖZLEMLENİYOR

1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5’ini oluşturan çocuk nüfusu, 1990’da yüzde 41,8’e, 2024’te ise yüzde 25,5’e kadar geriledi. TÜİK’in ana senaryosuna göre bu oranın 2100 yılına kadar yüzde 14,5’e kadar düşmesi bekleniyor.

EN FAZLA ÇOCUK ŞANLIURFA’DA

İller bazında bakıldığında, en yüksek çocuk nüfus oranı Şanlıurfa’da kaydedildi. Tunceli ise çocuk nüfusunun en düşük olduğu il oldu. Türkiye genelinde ise her 10 haneden yaklaşık 4’ünde en az bir çocuk bulunuyor.

DOĞAN BEBEK SAYISI VE YAŞAM SÜRESİ

2023 yılında canlı doğan bebek sayısı 958 bini aşarken, doğan bebeklerin çoğu erkek oldu. Aynı yıl içinde hastanede gerçekleşen doğumların oranı yüzde 97,5’e ulaştı. TÜİK verilerine göre Türkiye’de doğan bir çocuğun ortalama yaşam süresi yaklaşık 77 yıl olarak hesaplandı.

OKULLAŞMA VE EĞİTİM ORANLARI

Beş yaş grubundaki net okullaşma oranı yüzde 84,3 olarak ölçüldü. İlkokul tamamlama oranı yüzde 98,7’ye çıkarken, ortaöğretim tamamlama oranı da yüzde 81,2 seviyesine ulaştı. Kız çocukları, özellikle ortaöğretim tamamlama oranlarında erkek çocuklardan daha yüksek oranlara sahip oldu.

ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI EKONOMİK ZORLUKLAR

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'na göre bazı çocuklar temel ihtiyaçlara erişimde sorun yaşıyor. Maddi yetersizlik nedeniyle yeni giysi alamayan, düzenli sebze-meyve tüketemeyen ya da tatil yapamayan çocukların bulunduğu hane sayısı azımsanmayacak düzeyde.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ HÂLÂ SORUN

Hanehalkı İşgücü Araştırması 2024 yılı sonuçlarına göre 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 24,9 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran erkek çocuklar için yüzde 35,6, kız çocuklar için yüzde 13,7 olduğu görüldü.

VELAYET GENELLİKLE ANNEYE VERİLİYOR

Boşanma davaları sonucunda çocukların velayeti çoğunlukla annelere veriliyor. 2024 yılında boşanan çiftlerin çocuklarının yaklaşık yüzde 74’ünün velayeti annelere bırakıldı.

EN ÇOK ÖLÜM DIŞSAL YARALANMA NEDENİYLE

Çocuk ölümlerinin önemli bir bölümü dışsal yaralanmalar ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşti. 2023 yılında hayatını kaybeden çocukların en büyük ölüm sebebi bu oldu.