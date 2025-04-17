TÜİK açıkladı: Şubat ayında ihracat ve İthalat verilerinde düşüş!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:22

Güncelleme: 17.04.2025 - 10:22

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarken, ihracat miktar endeksi ise yüzde 4,1 oranında azaldı. Bu dönemde, ihracat birim değer endeksi gıda, içecek ve tütün ürünlerinde yüzde 6,7 artarken, imalat sanayi ürünlerinde ise yüzde 2,4'lük bir yükselme kaydedildi.

İthalat birim değer endeksi de Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,0 arttı. Ancak, ithalat miktar endeksi yüzde 0,5 azaldı. Gıda, içecek ve tütün ürünlerinde ithalat birim değer endeksi yüzde 6,5 oranında artış gösterirken, ham maddelerde ise azalma yaşandı.

MEVSİMSEL DÜŞÜŞLER VE DIŞ TİCARET HADDİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ihracat miktar endeksi Şubat ayında yüzde 2,7 azalarak 153,8'e düştü. Aynı dönemde ithalat miktar endeksi de yüzde 0,7 azalarak 127,7 seviyesinde gerçekleşti. Dış ticaret haddi ise, 2024 yılı Şubat ayında 87,2 iken, 2025 yılı Şubat ayında 86,9'a geriledi.

Bu veriler, dış ticaretin zorlu bir döneme girdiğini ve özellikle miktar endekslerinde yaşanan düşüşlerin, ekonomik görünüm üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor.