TÜİK açıkladı: Toplanan süt miktarı ve beyaz et üretimi azaldı

Yayınlanma: 15.01.2024 - 10:34

Güncelleme: 15.01.2024 - 10:41

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Kasım ayına ilişkin Süt ve Süt Ürünleri Üretimini ve Kümes Hayvancılığı Üretimini açıkladı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı, Ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 arttı.

TEREYAĞI ÜRETİMİ AZALDI

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 13,5 arttı, ayran üretimi yüzde 18,1 arttı, yoğurt üretimi yüzde 12,0 arttı, içme sütü üretimi yüzde 13,0 arttı, tereyağı üretimi yüzde 1,2 azaldı. Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,8 arttı, ayran üretimi yüzde 8,1 arttı, yoğurt üretimi yüzde 4,4 arttı, içme sütü üretimi yüzde 0,8 arttı, tereyağı üretimi yüzde 10,3 azaldı.

TOPLANAN SÜT MİKTARI DÜŞTÜ

Bir önceki ay 819 bin 386 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı kasım ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 810 bin 220 ton oldu.

Bir önceki ay 136 bin 232 ton olan içme sütü üretimi kasım ayında yüzde 2,1 oranında artarak 139 bin 149 ton olarak gerçekleşti.

TAVUK ETİ VE YUMURTA ÜRETİMİ AZALDI

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,5 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzdesel olarak değişmedi, tavuk eti üretimi yüzde 1,0 arttı, hindi eti üretimi yüzde 4,3 azaldı.

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,9 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2 azaldı, tavuk eti üretimi yüzde 3,9 azaldı, hindi eti üretimi yüzde 12,2 azaldı.

Bir önceki ay 204 bin 65 ton olan tavuk eti üretimi kasım ayında yüzde 0,9 oranında azalarak 202 bin 143 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 833 milyon 559 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında yüzde 2,0 oranında azalarak 1 milyar 797 milyon 226 bin adet oldu.