TÜİK açıkladı: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı artıyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Motorlu Kara Taşıtları, Nisan 2022" verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre nisan ayında yaklaşık 119 bin aracın trafiğe kaydı yapıldı.
TÜİK bugün nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini yayımladı.
Yayımlanan verilere göre nisan ayında 118 bin 974 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43.6'sını otomobil, yüzde 36.7'sini motosiklet, yüzde 11.3'ünü kamyonet, yüzde 5.1'ini traktör,yüzde 2.4'ünü kamyon, yüzde 0,5'ini otobüs, yüzde 0.3'ünü minibüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN ARAÇ SAYISI ARTTI
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 21.4 arttı
Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 73.4, traktörde yüzde 13.2, otomobilde yüzde 4.1, otobüste yüzde 3, kamyonette yüzde 2 artarken minibüste yüzde 32 ve kamyonda yüzde 11.8 azaldı. Özel amaçlı taşıtta ise değişim olmadı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 arttı. Artış yüzdelikleri şöyle:
Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 94.3, otobüste yüzde 12.6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 9.1 ve kamyonda yüzde 0. 2 artarken, minibüste yüzde 55.8, otomobilde yüzde 6.8, kamyonette yüzde 3 ve traktörde yüzde 1.3 azaldı.
TAŞITLARIN YÜZDE 54'Ü OTOMOBİL
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 25 milyon 594 bin 663 oldu.
Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54.2'sini otomobil, yüzde 16.3'ünü kamyonet, yüzde 15'ini motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1.9'unu minibüs, yüzde 0.8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu
EN ÇOK OTOMOBİL DEVRİ YAPILDI
Nisan ayında 888 bin 543 adet taşıtın devri yapıldı
Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68.1'ini otomobil, yüzde 15.5'ini kamyonet, yüzde 8.5'ini motosiklet, yüzde 3.1'ini traktör, yüzde 2.4'ünü kamyon, yüzde 1.7'sini minibüs, yüzde 0.5'ini otobüs ve yüzde 0.2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
51 BİN 926 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI
Ocak-Nisan döneminde 359 bin 344 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 15.7 azalarak 359 bin 344 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,8 azalarak 13 bin 443 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 345 bin 901 adet artış gerçekleşti.
OTOMOBİLLERİN YÜZDE 69,8'İ BENZİN YAKITLI
Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 178 bin 47 adet otomobilin yüzde 69.8'i benzin, yüzde 17,0'ı dizel, yüzde 10.7'si elektrikli veya hibrit olup yüzde 2.5'i LPG yakıtlıdır. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 882 bin 587 adet otomobilin ise yüzde 37.4'ü dizel, yüzde 35. 6'sı LPG, yüzde 26.0'ı benzin yakıtlı olup, yüzde 0.8'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.3'tür.
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