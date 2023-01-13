TÜİK açıkladı: Süt üretimi yüzde 6.1 azaldı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 11:29

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 11:29

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Kasım’a ilişkin Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı. Kasım 2022 verileri, üretimde düşüş trendinin sürdüğünü ortaya koydu.

TÜİK'e göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1; Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azaldı.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi yüzde 18,5, ayran üretimi yüzde 8,8, içme sütü üretimi yüzde 7,4, inek peyniri üretimi yüzde 5,1, yoğurt üretimi yüzde 3,1 azaldı.

Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 16,1, ayran üretimi yüzde 7,2, yoğurt üretimi yüzde 3,4 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 4,8 ve içme sütü üretimi yüzde 2,4 azaldı.