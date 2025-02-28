TÜİK açıkladı: Türkiye beklentinin altında büyüdü!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:29

Güncelleme: 28.02.2025 - 10:29

2024 yılında Türkiye’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYH), bir önceki yıla göre yüzde 3,2 oranında artış gösterdi. Üretim yöntemine göre elde edilen bu artış, zincirlenmiş hacim endeksi ile ölçülerek kaydedildi. Aynı yıl üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, yüzde 63,5 artarak 43 trilyon 410 milyar 514 milyon TL’ye yükseldi.

SEKTÖREL BÜYÜME VERİLERİ

Kişi başına GSYH 2024 yılında cari fiyatlarla 507 bin 615 TL’ye, ABD doları cinsinden ise 15 bin 463 dolara ulaştı. Sektörel bazda incelendiğinde, inşaat sektörü yüzde 9,3 artış ile dikkat çekerken, tarım sektörü yüzde 3,9 büyüdü. Bilgi ve iletişim faaliyetleri de yüzde 3,4 oranında büyüme kaydetti.

2024 DÖRDÜNCÜ ÇEYREK GSYH VERİLERİ

2024 yılının dördüncü çeyreğinde ise GSYH, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,0 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,7 oranında arttı. Dördüncü çeyrek itibariyle cari fiyatlarla GSYH 12 trilyon 704 milyar 50 milyon TL’ye yükseldi.

HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARI VE DIŞ TİCARET

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2024 yılı genelinde yüzde 3,7 oranında arttı. Mal ve hizmet ihracatı ise yüzde 0,9 artarken, ithalat yüzde 4,1 azaldı. 2024 yılının dördüncü çeyreğinde mal ve hizmet ihracatında yüzde 2,0’lık bir azalma yaşandı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ VE EKONOMİK KATKI

İşgücü ödemeleri 2024 yılında yüzde 90,0 artış gösterdi ve net işletme artığı/karma gelir de yüzde 46,5 oranında yükseldi. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içindeki payı ise yüzde 37,9 olarak kaydedildi.

YURTTAŞIN NİHAİ HARCAMALARI

Yurttaşın nihai tüketim harcamaları, 2024 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 3,7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının cari fiyatlarla GSYH içindeki payı yüzde 59,2 oldu.

Yurttaşın nihai tüketim harcamaları 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 3,9 arttı

Yurttaşın nihai tüketim harcamaları 2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 6,1 arttı.