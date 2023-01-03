TÜİK Aralık 2022 enflasyon oranı ne kadar? Enflasyon oranı yüzde kaç?

03 Ocak 2023 Salı, 13:58

Uygulanan ekonomi politikaları sonucu yoksullaşan milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü açıklanan enflasyon rakamlarında. Enflasyon farkı ile birlikte maaşlardaki artış da netleşecek.

TÜİK ARALIK 2022 ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2022 yıl sonu enflasyonu yüzde 64,27 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise bu oranı yüzde 137,55 olarak hesapladı.TÜİK, Aralık ayında aylık enflasyonu ise yüzde 1,18 olarak açıkladı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 79,83 ile konut oldu.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ise enflasyon yüzde 77,87 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,2 olarak açıklanmıştı.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 137

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında yüzde 5.18 arttı. E-TÜFE’nin 2022 yılındaki artışı yüzde 137.55 olarak gerçekleşti. Son 6 aylık enflasyon ora