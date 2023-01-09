TÜİK: Aralık ayında en fazla borsa kazandırdı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 10:18

Güncelleme: 09.01.2023 - 10:18

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı.

Buna göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,47, külçe altın yüzde 4,86, Euro yüzde 4,35, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,57 ve Amerikan Doları yüzde 0,50 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlamıştır. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 4,97, külçe altın yüzde 3,39, Euro yüzde 2,89 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,91 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

8 hafta arka arkaya yükselen Borsa İstanbul'da yılbaşından itibaren küçük küçük başlayan ve önceki gün yüzde 7'yi aşan düşüş son 2 yılda hisse yatırımcısı olan yaklaşık 2 milyon küçük yatırımcıyı da şaşırttı. Ancak uzun dönemdir borsada bulanan yatırımcı Borsa İstanbul şimdiye kadar defalarca aynı türbülansları yaşadığını biliyordu. Yıla 5 bin 694 puandan giren borsa 4 bin 961 puana kadar indi. Yani yüzde 13 çakıldı.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 45,95 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,48 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 68,19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 78,23 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,29 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN ÇOK EURO DOLAR KAYBETTİRDİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,44, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 61,81 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 20,81, külçe altın yüzde 30,20, Amerikan Doları yüzde 30,40, Euro yüzde 34,80 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 4,69, külçe altın yüzde 15,99, Amerikan Doları yüzde 16,23, Euro yüzde 21,52 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 29,28 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.