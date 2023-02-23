TÜİK başkan yardımcılığına üç yeni atama
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre, TÜİK Başkan yardımcılıklarına Furkan Metin, Serdar Öz ve Aydın Keskin Kadıoğlu atandı.
Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Nükleer Düzenleme Kurulu’nda üst düzey atamalar yapıldı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre, TÜİK Başkan yardımcılıklarına Furkan Metin, Serdar Öz ve Aydın Keskin Kadıoğlu atandı.
Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan, İkinci Başkanlığına İsmail Hakkı Arıkan, Üyeliğine ise Mehmet Fatih Alptekin getirildi.
Aynı gazetede yer alan diğer karar kapsamında, Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Fuad Gümüş görevden alınırken, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılıklarına Hazine ve Maliye Başmüfettişi Halil Kabadayı ile Hikmet Yıldırım atandı. (REUTERS)
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