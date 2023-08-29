TÜİK duyurdu: İnternetten alışveriş oranı arttı

Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:46

Güncelleme: 29.08.2023 - 10:46

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması sonuçlarını yayımladı.

Rapora göre, 2023 yılında evden İnternete erişim imkanı olan hanelerin oranı bir önceki yıla göre 1,4 puan artarak yüzde 95,5 oldu.

İnternet kullanım oranı ise 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2022 yılında yüzde 85,0 iken 2023 yılında yüzde 87,1 oldu.

Cinsiyet ayrımında 2023 yılında İnternet kullanım oranı; erkeklerde yüzde 90,9, kadınlarda yüzde 83,3 olarak gözlendi.

E-DEVLET HİZMETLERİNİ KULLANAN BİREY ORANI ARTTI

Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve İnternet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 73,9 oldu.

E-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, yüzde 69,6 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı.

Bunu, yüzde 51,3 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve yüzde 48,2 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ ORANI YÜZDE 49'A YÜKSELDİ

Son 12 ayda İnternet kullanan bireylerin İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, 2022 yılında yüzde 46,2 iken 2023 yılında yüzde 49,5 oldu.

Cinsiyete göre İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 52,4 kadınlarda yüzde 46,6 oldu.

Bu oran, en son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde; bireylerin yüzde 38'inin son 3 ay içinde (2023 yılı ilk 3 ayı) mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü.