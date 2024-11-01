Ekim ayı gıda enflasyon verileri açıklandı: Zam şampiyonları belli oldu!
TEPAV verilerine göre, ekim ayında gıda enflasyonu yüzde 2,06 artarken, yıllık artış yüzde 45,67 oldu. Yıl başından bu yana gıda fiyatlarındaki yükseliş ise yüzde 32,14 olarak kaydedildi. Çarliston biber, sivri biber ve kabakta önemli fiyat artışları dikkat çekti.
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Gıda Fiyat Endeksi verilerine göre, ekim ayında gıda enflasyonu yüzde 2,06 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda artış ise yüzde 45,67 olarak kaydedilirken yılbaşından bu yana toplam artış yüzde 32,14 seviyesine ulaştı. Çarliston biber, sivri biber ve kabak fiyatlarında dikkate değer artışlar yaşandı.
ZAM ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU
Bültende yapılan açıklamada, Ekim 2024 dönemi için gıda enflasyonunun yüzde 2,06 olarak hesaplandığı belirtildi. Taze meyve ve sebze kategorisinde limon, kıvırcık ve patates fiyatlarında düşüş gözlemlenirken, çarliston biber, sivri biber ve kabak fiyatlarında önemli artışlar tespit edildi. Diğer ürünlerde ise kakaolu toz içecekler, gofret ve reçel gibi ürünlerde en fazla fiyat artışları yaşandı; ayrıca baklava, yer fıstığı ve bebek sütü gibi ürünlerde fiyat düşüşleri kaydedildi.
1-31 Ekim 2024 dönemi itibarıyla diğer kuruluşlar tarafından hesaplanan gıda enflasyonları ise Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 2,62, İTO Geçinme Endeksi (ÜGE) ile yüzde 3,4 olarak belirlendi. TÜİK, CEFIS ve ENAG tarafından ise henüz veri açıklaması gelmedi.
ENFLASYON YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE
Yıllık gıda enflasyonu Ekim 2024 itibarıyla TEGE ile yüzde 45,67, Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 48,70 ve İTO-ÜGE ile yüzde 54,92 olarak hesaplandı. Ayrıca, yılbaşından bu yana birikimli gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 32,14, Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 41, İTO-ÜGE ile yüzde 40,84 olarak kaydedildi.
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