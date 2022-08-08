TÜİK en çok kazandıranları açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10.00'da Finansal Yatırım Araçları Reel Getiri Oranları verilerini açıklayacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 07:00
TÜİK en çok kazandıranları açıklayacak
Abone Ol google-news

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Kurumun geçen ay yayımladığı verilerde yıllık en çok getiri  tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,95 oranında dolarda gerçekleşmişti.

MEVDUAT FAİZİ EN ÇOK KAYBETTİREN OLMUŞTU

BIST 100 endeksi, haziran verilerine göre üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4.19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3.41 oranında yatırımcısına kaybettirmişti.

Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16.75, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10.20 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olmuştu.


tüik türkiye istatistik kurumu dolar BIST Reel getiri

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler