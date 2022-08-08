TÜİK en çok kazandıranları açıklayacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10.00'da Finansal Yatırım Araçları Reel Getiri Oranları verilerini açıklayacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini bugün saat 10.00'da açıklayacak.
Kurumun geçen ay yayımladığı verilerde yıllık en çok getiri tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,95 oranında dolarda gerçekleşmişti.
MEVDUAT FAİZİ EN ÇOK KAYBETTİREN OLMUŞTU
BIST 100 endeksi, haziran verilerine göre üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4.19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3.41 oranında yatırımcısına kaybettirmişti.
Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16.75, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10.20 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olmuştu.
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