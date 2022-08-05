Barış Pehlivan zam oranına dikkat çekti: 'Devletin gözbebeği kuruluşu,TÜİK'e güvenmiyor'

05 Ağustos 2022 Cuma, 14:06

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü 'Devletin kurumu devletin kurumuna güvenmiyor' başlıklı köşe yazısında ASELSAN'ın çalışanlarına yaptığı zammın altında farklı bir gerçeğin de yattığına değindi.

Yazısında TÜİK'in yayımladığı enflasyon verilerinden yola çıkılarak yapılan yüzde 30'luk asgari ücret zammı ve kamu görevlileri ve memur emeklilerine yapılan yüzde 41.69 zama değinen Pehlivan, ASELSAN'IN çalışanlarına yaptığı yüzde 55'lik ara zammın aynı zamanda devletin kuruluşunun, devletin bir diğer kuruluşuna güvenmediği anlamına geldiğini ifade etti.

"EN KRİTİK KURUMLARINDAN BİRİ"

Pehlivan'ın "Devletin göz bebeği kuruluşu, devletin bir diğer kuruluşu olan TÜİK’in rakamlarına güvenmiyor. Enflasyonun açıklanandan daha fazla olduğunu biliyor" ifadelerine yer verdiği yazısının bir bölümü şöyle:

"ASELSAN bu toprakların en kritik kurumlarından biri. Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu. Başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) bağlı olarak 47 yıldır yaşıyor.

İşte o ASELSAN’ın yönetim kurulu 26 Temmuz’da yaptığı toplantıda bir karar aldı. Ve o kararı, ASELSAN’ın genel müdürü Haluk Görgün tüm çalışanlarına şu sözlerle duyurdu:

“Kıymetli Ailem,

Ürettiğimiz güven veren teknolojilerin altında daima sizin imzanız var. Biliyoruz ki sizler bu ülkenin ve ASELSAN’ımızın değerlerisiniz. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda biz de sizler için çalışmaya, geliştirmeye ve gelişmeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda, TSKGV Yönetim Kurulu’nun Temmuz 2022 ücret artışlarına dair kararı doğrultusunda, 26.07.2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda aldığımız kararı sizlerle paylaşmak istiyorum.

2022 yılı ikinci altı aylık dönemi için 01.07.2022 tarihi itibarıyla geçerli ücret artış oranını yüzde 55 olarak belirledik. Bununla birlikte asgari geçim indirimi uygulamasının kaldırılmasından dolayı, tüm ASELSAN’lılara her ay net 500 TL yapılan ek ödemenin 650 TL olarak güncellenmesine karar verdik.”

Evet...

"BU ŞU ANLAMA DA GELMİYOR MU?"

ASELSAN 9 bini aşkın çalışanına yüzde 55 ara zam yaptı.

Dedim ya, ne güzel... Daha fazla kazansın hepsi, haklarıdır.

Ama işte bu şu anlama da gelmiyor mu? Devletin gözbebeği kuruluşu, devletin bir diğer kuruluşu olan TÜİK’in rakamlarına güvenmiyor. Onu esas almıyor. Enflasyonun açıklanandan daha fazla olduğunu biliyor.

Tabii, bir de şu var... Mesele sadece çalışanları enflasyona ezdirmemek değil.

Zira...

Deniyor ki, ASELSAN’daki birçok mühendis daha iyi şartlarda yaşamak için yurtdışından iş bakıyor. Başarılarının hakkını veren ülkelere gitmek istiyor. İşte biraz da bu yüzden ASELSAN yönetimi, onlara “resmi” rakamların üstünde zam yapıyor. Yapıyor ki, beyin göçü birazcık da olsa durabilsin. Kurum kan kaybetmesin..."