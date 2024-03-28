TÜİK: En yüksek işgücü maliyeti finans ve sigorta sektöründe

TÜİK'in İşgücü Maliyeti İstatistikleri sonuçlarına göre 2022 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 11 bin 602 TL olarak gerçekleşti. Finans ve sigorta faaliyetleri sektörü, 28 bin 790 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:22
TÜİK: En yüksek işgücü maliyeti finans ve sigorta sektöründe
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ait İşgücü Maliyeti İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, 2022 yılında aylık ortalama işgücü maliyeti 11 bin 602 TL olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK İŞGÜCÜ MALİYETİ FİNANS VE SİGORTA SEKTÖRÜNDE

Finans ve sigorta faaliyetleri (K) sektörü, 28 bin 790 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör oldu. Bu sektörü, 23 bin 29 TL ile bilgi ve iletişim (J) ve 18 bin 774 TL ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor (R) sektörleri izledi.

İnşaat (F) sektörü ise 6 bin 621 TL ile aylık ortalama işgücü maliyetinin en düşük olduğu sektör oldu. Bu sektörü 7 508 TL ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri (I) ve 8 089 TL ile gayrimenkul faaliyetleri (L) sektörleri takip etti.

İşgücü maliyeti içinde brüt kazancın payı yüzde 86,8, sosyal güvenlik ödemelerinin payı yüzde 13,0 ve diğer işgücü maliyeti ödemelerinin payı yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK PAY MAAŞLARA

Çalışılan süreler için yapılan düzenli ödemeler yüzde 79,3'lük oranla kazanç bileşenleri içinde en büyük paya sahip oldu. Çalışılan süreler için yapılan düzensiz ödemelerin payı yüzde 9,8 olarak gerçekleşirken çalışılmayan süreler için yapılan ödemelerin payı yüzde 8,2 oldu.

2020 yılında yüzde 0,5 olan ayni ödemelerin kazanç içindeki payı 2022 yılında yüzde 2,3 olarak gerçekleşti. Tasarruf sandıklarına yapılan ödemelerin payı ise yüzde 0,4 oldu.

Sosyal güvenlik ödemeleri içinde en büyük payı yüzde 85,7 oranıyla zorunlu sosyal güvenlik ödemeleri alırken, gönüllü sosyal güvenlik ödemelerinin oranı yüzde 0,6 gerçekleşti. 2020 yılında yüzde 10,7 olan kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin oranı ise 2022 yılında yüzde 13,8 olarak gerçekleşti.


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