TÜİK, enflasyonda madde sepeti yayımlamayı bıraktı

03 Haziran 2022 Cuma, 11:17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verileri içinde madde sepetine yer vermedi. Konuyla ilgili 26 Mayıs'ta açıklama yapan TÜİK, şu ifadeleri kullanmıştı:

"TÜFE kapsamında yayımlanmakta olan ayrıntılı tabloların sunum şekli ve içeriği konusunda kamuoyunda gündeme gelen yapıcı eleştiriler de dikkate alınarak, piyasadaki fiyat hareketlerinin kullanıcılar tarafından daha doğru okunması ve takip edilmesine imkan verecek bazı düzenlemeler yapılacaktır.

Bu amaçla Eurostat’ın TÜFE verileri konusundaki dağıtım politikası ve şeffaflık kriterleri de değerlendirilerek, ilerleyen süreçte TÜFE kapsamında yayımlanmakta olan ve Eurostat tarafından talep edilmeyen tabloların kaldırılarak, aynı şekilde talep edilen yeni tabloların da eklenmesine karar verilmiştir. Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeni yayımlanacak olan tablolarda, geçmiş aylara ait karşılaştırılabilir veriler de yer alacaktır"

TÜİK'in bu kararına Ekonomist Oğuz Demir ve İris Cibre'den tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Oğuz ve Cibre, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili TÜİK enflasyon ile madde fiyatlarını da yayınlardınız. Ne hikmetse sepetteki malların Mayıs fiyatları yok!!!! Ekrem Cunedi de bulamadığına göre sorun sizde. Bulduğunuz fiyatları biz zaten bulamıyorduk. Şimdi onu da koyma zahmetine girmemişsiniz. Hayırdır?"

Sevgili @tuikbilgi



Enflasyon ile madde fiyatlarını da yayınlardınız. Ne hikmetse sepetteki malların Mayıs fiyatları yok!!!!@EkremCunedi de bulamadığına göre sorun sizde.



Bulduğunuz fiyatları biz zaten bulamıyorduk. Şimdi onu da koyma zahmetine girmemişsiniz. Hayırdır? — Oğuz Demir (@droguzdemir) June 3, 2022 2022 Mayis Madde Sepeti ve Ortalama Madde Fiyatları Dosyasına MAYIS ayı eklenmemis nedenini öğrenebilir miyim?@tuikbilgi — İris Cibre (@iriscibre) June 3, 2022

"2022 Mayis Madde Sepeti ve Ortalama Madde Fiyatları Dosyasına MAYIS ayı eklenmemis nedenini öğrenebilir miyim? Bu bir skandal!!!!"