Yurttaşın cebi TÜİK verilerine uymadı: ‘Çeyrek karpuzu da yarıya bölüyoruz’

Yayınlanma: 03.05.2023 - 16:42

Güncelleme: 03.05.2023 - 17:56

Her ayın 3’ünde açıklanan enflasyon verileri, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinden önce, son defa açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 43,68 oldu, aylık bazda ise 2,39 oldu. Bu oranla birlikte enflasyon son 15 ayın en düşük seviyesine gerilese de pazardaki yurttaşın fikri böyle değil.

“50 SENELİK PAZARCILAR İŞİ BIRAKIYOR”

Cumhuriyet TV’ye konuşan yurttaşın ortak fikri: hayat pahalılığı. Bir yurttaş, yaşadığı zorluğu “TÜİK’in verileri ile pazar uymuyor. Bir aldığımızı bir daha alamıyoruz, her gün zam geliyor. Yalnızca yumurta ve peynir aldım, 110 lira para ödedim. Yemeklikleri akşamüstü fiyatlar düşünce alacağım” diyerek anlattı. Bir başkası ise pazardan eli boş ayrıldığını “2 kilo alacağımız yerde 1 kilo alıyoruz. Yemeklik bir şey paramız olmadığı için alamadık” diyerek ifade etti.

Semt pazarlarında eski kalabalık da artık mevcut değil. Alım gücü düşen yurttaşın pazardan ayağını çektiği gibi esnaf da mesleği bırakmayı düşünüyor. Bir esnaf yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle anlattı:

“Biz yaz mevsimi açıldığında, mahsüllerin normalde düşeceğini zannediyorduk ama daha da yükseldi. Şu anda kırmızı biber 35 lira. 50 senelik pazarcı olan insanlar pazarı bırakıyor. Çünkü artık alınan mal satılamıyor.”

“ÇOCUKLARA ‘SAKIN BÜYÜMEYİN’ DİYORUM”

Şişli esnafından bir yurttaş, işlerinin durgunluğunu anlatırken “Karpuzun kilosu 30 lira. Millette alım gücü olmadığı için çeyrek satıyoruz. Bazen çeyreği de ikiye bölüyoruz. Bir çeyreği 90 liraya geldiğinden o bile alınmıyor” dedi ve mevsimi gelmesine rağmen satamadığı karpuzu çeyreğe bölmesine rağmen alıcı bulamadığını söyledi.

Ekonomik krizden dolayı çıkmaza girdiğini belirten yurttaş, “500’lük banknotlar gelecek hiç umudumuz yok, gençler yurt dışına gidiyor, kız kardeşimin iki çocuğu var onlara ‘sakın büyümeyin’ dedim’, çocuklara üzülüyorum” dedi.