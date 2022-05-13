TÜİK 'Mart 2022 Ciro Endeksi' verilerini yayımladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2022 ciro endekslerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre toplam ciro yıllık yüzde 112.9 artarken aylık toplam ciro yüzde 8.4 arttı.
TÜİK verilerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Mart ayında yıllık yüzde 112,9 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ise ; 2022 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 126.4, inşaat ciro endeksi yüzde 83.2, ticaret ciro endeksi yüzde 102.3, hizmet ciro endeksi yüzde 130.6 arttı.
Toplam ciro yıllık değişim oranı (%), Mart 2022 grafiği şöyle:
Ciro endeksleri yıllık değişim oranları (%), Mart 2022 grafiği ise şöyle:
Toplam ciro aylık yüzde 8,4 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Mart ayında aylık yüzde 8.4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 6.9, inşaat ciro endeksi yüzde 9.1, ticaret ciro endeksi yüzde 8.6, hizmet ciro endeksi yüzde 10.9 arttı.
Ciro endeksleri aylık değişim oranları (%), Mart 2022 tablosu:
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