TÜİK: Perakende satış hacmi yıllık arttı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 10:19

Güncelleme: 12.01.2024 - 10:19

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla 2023 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,7 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,0 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,8 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0,2 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,5 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,7 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 arttı.

PERAKENDE CIRODA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 79,8

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 80,8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 86,7 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 56,6 arttı.

Aylık ciro artışı yüzde 3,6

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,2 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,4 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 artış kaydetti.



