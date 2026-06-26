TÜİK sanayi raporunu yayımladı: Türkiye'de 2025 yılında ne kadar otomobil üretildi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri'ni yayımladı.

Verilere göre, girişimlerin ürettikleri ürünlerden elde ettikleri satışlar 2025 yılında 24 trilyon 28 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşti. Üretimden yapılan satışlar 2024 yılında 18 trilyon 814 milyar 973 milyon TL, 2023 yılında ise 13 trilyon 343 milyar 937 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

GIDA SANAYİ İLK SIRADA YER ALDI

2025 yılında üretimden yapılan satışların yüzde 15,5'ini gıda sanayi ürünleri oluşturdu.

Gıda sanayini yüzde 10,2 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9,7 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, yüzde 6,1 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN PAYI YÜZDE 3,6 OLDU

İmalat sanayinde 2025 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji ürünlerinin toplam satış değerindeki payı yüzde 3,6 olarak hesaplandı.

Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplam payı yüzde 67,5 olurken, orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 28,8 olarak gerçekleşti.

ARA MALLARI SATIŞLARDA İLK SIRADA

Ana sanayi gruplarına göre değerlendirildiğinde, imalat sanayinde üretimden yapılan toplam satış değerinin yüzde 43,8'ini ara malları oluşturdu.

Dayanıksız tüketim mallarının payı yüzde 23,7, sermaye mallarının payı ise yüzde 21,8 olarak kaydedildi.

OTOMOBİL ÜRETİMİ 1,2 MİLYON ADETİ AŞTI

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2025 yılında 1 milyon 216 bin 140 otomobil üretildi.

Aynı dönemde 8 milyon 329 bin 500 ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 334 milyon 22 bin 968 ton hazır beton, 1 milyon 266 bin 183 kombi (hermetik), 9 milyon 557 bin 361 ton deterjan ve yıkama müstahzarı ile 774 bin 970 motosiklet üretimi gerçekleştirildi.

OTOMOTİV SATIŞLARINDA KOCAELİ VE BURSA ÖNE ÇIKTI

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatından elde edilen satışların yüzde 83,1'i beş ilde gerçekleşti.

Üretimden yapılan satışların yüzde 34'ü Kocaeli'nde, yüzde 29,8'i Bursa'da, yüzde 11,8'i Sakarya'da, yüzde 3,9'u Aksaray'da ve yüzde 3,6'sı İzmir'de kaydedildi.

FASON ÜRETİMDE GİYİM EŞYALARI İLK SIRADA

İmalat sanayinde 2025 yılında fason üretilen ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 32,3'ünü giyim eşyaları imalatı oluşturdu.

Tekstil ürünleri imalatı yüzde 17,6 ile ikinci sırada yer alırken, fabrikasyon metal ürünleri imalatının payı yüzde 9,3 olarak gerçekleşti.