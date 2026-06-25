TÜİK Türkiye'nin ölüm haritasını yayımladı: Listenin başında kalp hastalıkları var

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri'ne göre, ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 734 iken 2025 yılında 491 bin 684'e yükseldi. Ölen kişilerin yüzde 55,1'ini erkekler, yüzde 44,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

KABA ÖLÜM HIZI DEĞİŞMEDİ

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2025 yılında bir önceki yılla aynı seviyede kalarak binde 5,7 olarak gerçekleşti.

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10,8 ile Sinop oldu. Sinop'u binde 10,2 ile Kastamonu, binde 9,6 ile Giresun ve binde 9,5 ile Balıkesir takip etti.

Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,3 ile Şırnak olarak kaydedildi. Şırnak'ın ardından Hakkari binde 2,5, Van binde 3,1, Batman ve Şanlıurfa ise binde 3,2 ile sıralandı.

ÖLÜMLERDE İLK SIRADA DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI YER ALDI

Ölüm nedenlerine göre yapılan değerlendirmede, 2025 yılında ölümlerin yüzde 34,7'si dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı. Bu grubu yüzde 16,1 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 15,1 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin alt nedenleri incelendiğinde, ölümlerin yüzde 42,3'ünün iskemik kalp hastalıklarından, yüzde 24,6'sının diğer kalp hastalıklarından ve yüzde 18,2'sinin serebro-vasküler hastalıklardan kaynaklandığı görüldü.

DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARINA BAĞLI ÖLÜMLERDE ÇANAKKALE İLK SIRADA

İllere göre değerlendirildiğinde, dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 47,7 ile Çanakkale oldu. Çanakkale'yi yüzde 42,8 ile Balıkesir, yüzde 42,2 ile Hatay ve yüzde 42,0 ile Burdur izledi.

Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 25,4 ile Kilis olarak kaydedildi. Kilis'i yüzde 28,7 ile Hakkari, yüzde 28,9 ile İstanbul ve yüzde 29,0 ile Kayseri takip etti.

TÜMÖR KAYNAKLI ÖLÜMLERDE AKCİĞER TÜMÖRLERİ ÖNE ÇIKTI

İyi huylu ve kötü huylu tümörlerden kaynaklanan ölümler alt nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin yüzde 28,9'unun gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümörlerinden kaynaklandığı görüldü.

Kolonun kötü huylu tümörü yüzde 8,0, lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörler ise yüzde 7,6 pay aldı.

TÜMÖR KAYNAKLI ÖLÜMLERDE AĞRI İLK SIRADA YER ALDI

İyi huylu ve kötü huylu tümörlere bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 22,4 ile Ağrı oldu. Ağrı'yı yüzde 19,8 ile Van, yüzde 19,5 ile Kocaeli ve Ankara, yüzde 19,4 ile Elazığ izledi.

Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 9,7 ile Kilis olarak belirlendi. Kilis'in ardından Burdur yüzde 10,9, Şanlıurfa yüzde 11,0 ve Aydın yüzde 11,2 ile sıralandı.

BEBEK VE BEŞ YAŞ ALTI ÖLÜM HIZI GERİLEDİ

Bebek ölüm sayısı 2024 yılında 8 bin 484 iken 2025 yılında 6 bin 988'e düştü. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, binde 9,0'dan binde 7,8'e geriledi.

Doğumdan sonraki ilk beş yıl içinde ölme olasılığını gösteren beş yaş altı ölüm hızı da 2024 yılında binde 11,1 iken 2025 yılında binde 9,5 olarak kaydedildi.