TÜİK üç kritik veri yayımladı: İnşaat, sanayi ve hayvancılıkta o rakamlar açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi ve Sanayi Üretim Endeksi verileri ile 2025 yılına ait Hayvansal Üretim İstatistiklerini yayımladı. Açıklanan veriler, farklı sektörlerdeki maliyet ve üretim eğilimlerine dair güncel tabloyu ortaya koydu.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİNDE YILLIK ARTIŞ SÜRDÜ

İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,50 arttı. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,22, işçilik endeksi ise yüzde 1,06 artış gösterdi. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 21,47, işçilik endeksi yüzde 30,67 yükseldi.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ DAHA HIZLI ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, Aralık ayında aylık yüzde 1,52, yıllık yüzde 24,55 artış kaydetti. Bu dönemde malzeme endeksi aylık yüzde 1,79, işçilik endeksi yüzde 1,01 arttı. Yıllık bazda ise malzeme endeksindeki artış yüzde 21,70, işçilik endeksindeki artış yüzde 30,16 olarak gerçekleşti.

BİNA DIŞI YAPILARDA SINIRLI AYLIK ARTIŞ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,37 arttı. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,53 azalırken, işçilik endeksi yüzde 1,20 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 20,75, işçilik endeksi yüzde 32,51 artış gösterdi.

HAYVANSAL ÜRETİMDE ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

TÜİK Hayvansal Üretim İstatistikleri’ne göre, büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,3 artarak 17 milyon 709 bin baş oldu. Bu kapsamda sığır sayısı yüzde 4,3 artışla 17 milyon 544 bin başa, manda sayısı ise yüzde 1,7 artışla 164 bin 785 başa yükseldi.

Küçükbaş hayvan sayısı da yıllık bazda yüzde 5,4 artarak 57 milyon 874 bin baş olarak kaydedildi. Koyun sayısı yüzde 5,9 artışla 46 milyon 689 bin başa, keçi sayısı ise yüzde 3,4 artışla 11 milyon 186 bin başa ulaştı.

BAL VE İPEK KOZASI ÜRETİMİ YÜKSELDİ

Yaş ipek kozası üretimi bir önceki yıla göre yüzde 38,4 artarak 118 ton olurken, bal üretimi yüzde 1,8 artışla 97 bin 253 ton olarak gerçekleşti. TÜİK, bu bültende yer alan verilerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından derlendiğini, yayımlanmasından ise kurumun sorumlu olduğunu belirtti.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK BAZDA GERİLEDİ

TÜİK Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, sanayi üretimi Aralık 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı endeksi yüzde 1,9 artarken, imalat sanayi endeksi yüzde 2,7 geriledi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,4 artış kaydetti.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK ARTIŞ GÖSTERDİ

Aylık bazda ise sanayi üretimi yüzde 1,2 arttı. Bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 yükseldi.

Açıklanan veriler, inşaat ve tarım sektörlerinde artış eğiliminin sürdüğünü, sanayi üretiminde ise yıllık bazda zayıf seyrin devam ettiğini ortaya koydu.