TÜİK ve Birleşmiş Milletler verileriyle netleşti: İşte Türkiye'nin dünyadaki nüfus sırası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü kapsamında Birleşmiş Milletler'in (BM) 2025 yılı nüfus tahminlerine ilişkin verileri yayımladı. Buna göre Türkiye, 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı.

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2025 yılı ortası itibarıyla dünya nüfusu 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olarak hesaplandı. En fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişiyle Hindistan olurken, onu 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişiyle Çin ve 347 milyon 275 bin 808 kişiyle ABD izledi. Bu üç ülke dünya nüfusunun yüzde 39,2'sini oluşturdu.

Türkiye ise dünya nüfusunun yüzde 1'ini oluşturdu.

TÜRKİYE'DE ÇOCUK NÜFUS ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA

BM verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde çocuk nüfusunun (0-17 yaş) toplam nüfusa oranı yüzde 29,3 oldu.

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 56,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti olurken, onu Nijer ve Somali takip etti. En düşük çocuk nüfus oranı ise yüzde 12,9 ile Güney Kore'de görüldü.

Türkiye'de çocuk nüfus oranı yüzde 24,8 ile dünya ortalamasının altında kaldı. Buna karşın Türkiye'nin çocuk nüfus oranı, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin tamamından daha yüksek gerçekleşti. AB'de en yüksek çocuk nüfus oranı yüzde 22,3 ile İrlanda'da kaydedildi.

GENÇ NÜFUS ORANI DA DÜNYA ORTALAMASININ GERİSİNDE

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfus oranı dünya genelinde yüzde 15,6 olarak hesaplandı.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 23,3 ile Güney Sudan olurken, Türkiye'de bu oran yüzde 14,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin genç nüfus oranı dünya ortalamasının altında kalmasına rağmen, AB ülkelerinin tamamından daha yüksek oldu. AB'de en yüksek genç nüfus oranı yüzde 13,5 ile İrlanda'da kaydedildi.

YAŞLI NÜFUS ORANI DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki payı dünya genelinde yüzde 10,4 olurken, Türkiye'de bu oran yüzde 11,1 olarak hesaplandı.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 36 ile Monako olurken, Japonya ve İtalya ilk üçte yer aldı. En düşük oran ise yüzde 1,7 ile Katar'da görüldü.

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı dünya ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, AB ülkelerinin tamamından daha düşük seviyede kaldı.

DOĞURGANLIK HIZI DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDA KALDI

2025 yılında dünya genelinde toplam doğurganlık hızı kadın başına 2,24 çocuk olarak hesaplandı.

Türkiye'de ise toplam doğurganlık hızı 1,42 çocuk seviyesinde gerçekleşerek dünya ortalamasının altında kaldı.

En yüksek doğurganlık hızı kadın başına 5,94 çocuk ile Çad'da görülürken, en düşük oran 0,75 çocuk ile Güney Kore'de kaydedildi.

AB ülkeleri arasında en yüksek doğurganlık hızı 1,74 çocuk ile Bulgaristan'da ölçüldü.

TÜRKİYE'DE YAŞAM SÜRESİ DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

BM tahminlerine göre 2025 yılında doğuşta beklenen yaşam süresi dünya genelinde 73,5 yıl olarak hesaplandı. Erkeklerde bu süre 70,9 yıl, kadınlarda ise 76,2 yıl oldu.

Türkiye'de erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi 75,5 yıl, kadınlar için ise 80,7 yıl olarak tahmin edildi. Böylece hem erkeklerde hem de kadınlarda yaşam süresi dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Erkeklerde en uzun yaşam süresi 84,7 yıl ile Monako'da, kadınlarda ise 88,7 yıl ile yine Monako'da kaydedildi. AB ülkeleri arasında erkeklerde en yüksek yaşam süresi İtalya'da, kadınlarda ise İspanya'da ölçüldü.