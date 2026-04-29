TÜİK verileri açıklandı: Ekonomiye güven nisan ayında sert düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 dönemine ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Endeks, aylık bazda gerileyerek ekonomik görünüme dair temkinli bir tabloya işaret etti. Alt kalemlerde ise sektörel bazlı farklı yönlü hareketler dikkat çekti.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ 96,4’E GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre Ekonomik Güven Endeksi, mart ayında 97,9 seviyesindeyken nisan ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 96,4 değerine düştü. Endeksin 100’ün altında kalması, ekonomik görünüme ilişkin kötümser beklentilerin ağırlıkta olduğunu gösterdi.

SEKTÖREL GÜVENDE FARKLI YÖNLÜ HAREKET

Nisan ayında tüketici güven endeksi artış kaydederken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksinde düşüş görüldü. Hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde gerileme yaşanırken, inşaat sektörü güven endeksi artış gösterdi.

Tüketici güven endeksi sınırlı bir yükselişle 85,5 değerine çıkarken, reel kesim güven endeksi 98,6 seviyesine geriledi. Hizmet sektörü güven endeksi 109,7’ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise 111,6’ya düştü. İnşaat sektörü güven endeksi ise 83,6 seviyesine yükseldi.

EKONOMİK GÖRÜNÜM YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ekonomik güven endeksi, 0 ile 200 arasında değer alıyor. 100’ün üzerindeki seviyeler ekonomik görünüme ilişkin iyimserliği, 100’ün altındaki seviyeler ise kötümserliği ifade ediyor. Nisan ayı verileri ekonomik beklentilerde zayıflamaya işaret etti.