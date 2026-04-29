Gıdada yıllık enflasyon durmak bilmiyor: Raflardaki fiyatlar yönünü yukarı kırdı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayımlanan Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, nisan ayında gıda enflasyonu yeniden yükselişe geçti. Martta gerileyen oran, nisanda artış gösterdi. Açıklanan veriler, fiyat hareketlerinde ürün bazlı ayrışmayı ortaya koydu.

AYLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 3,59 OLDU

TEPAV verilerine göre 2026 yılı Nisan ayında aylık gıda enflasyonu yüzde 3,59 olarak hesaplandı. Mart ayında düşüş gösteren gıda enflasyonunun, nisanda yeniden yükselmesi dikkat çekti.

SEBZE VE MEYVE FİYATLARINDA FARKLI SEYİR

TEPAV tarafından yapılan değerlendirmeye göre, nisan ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en fazla gerileyen ürünler patlıcan, taze fasulye ve kabak oldu. Buna karşılık domates, havuç ve marul çeşitlerinde fiyat artışları öne çıktı.

DİĞER GIDA ÜRÜNLERİNDE ARTIŞ VE DÜŞÜŞLER

Taze meyve ve sebze dışındaki ürünler incelendiğinde, en yüksek fiyat artışının balık, sirke ve tavuk etinde gerçekleştiği görüldü. Aynı dönemde yumurta, baharatlar ve lokum gibi ürünlerde ise fiyat düşüşleri kaydedildi.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 34,3

TEGE verilerine göre Nisan 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu yüzde 34,3 olarak hesaplandı. Nisan ayına ilişkin diğer kurumlar tarafından henüz gıda enflasyonu verisi paylaşılmadı.

KKTC’DE GIDA ENFLASYONU YENİDEN YÜKSELİŞTE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hesaplanan KKTC-TEGE verilerine göre, Nisan 2026’da aylık gıda enflasyonu yüzde 3,47 oldu. Önceki ay gerileyen enflasyonun bu dönemde yeniden artış eğilimine girdiği belirlendi.