TÜİK verileri tartışılıyor: Fiyatlar bir yılda yüzde 100 arttı

06 Ocak 2023 Cuma, 04:00

CHP milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, TÜİK’e göre memurlara yüzde 16.5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.4 zam, ENAG’a göre ise memurlara yüzde 41.65, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 35.59 zam yapılması gerektiğine işaret etti. Bakırlıoğlu, TÜİK internet sitesinde 2021 Aralık ayı ortalama fiyatları olduğunu ancak 2022 Aralık ayı fiyatlarının yayımlandığını söyledi. Bakırlıoğlu, “Temel gıda ürünlerini baz alarak TÜİK 2021 Aralık ortalama fiyatı ile bir zincir marketin 2022 Aralık fiyatını karşılaştırdık. En ucuz olanları dikkate almaya özen gösterdik” dedi.

"GERÇEK OLAN PAZAR"

Bakırlıoğlu, TÜİK’e göre Aralık 2021’de ortalama kiranın 1282.32 lira olduğuna işaret ederek, “Yapılan bir araştırmaya göre 2022 Kasımda ortalama kiralar; İstanbul’da 10 bin 229 lira, Ankara’da 5 bin 466 lira, İzmir’de 6 bin 932 lira, Antalya’da 10 bin 219 lira, Bursa’da 3 bin 974 lira olduğu görülüyor” diye konuştu. CHP’li vekil “Gerçek, çarşı pazar enflasyonudur. TÜİK’in rakamları gizlemesi kuruma olan güveni iyice zedeledi. Devletin bir kurumunun bu kadar itibar kaybetmesi kabul edilemez. TÜİK’in herşeyden önce şeffaf olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.