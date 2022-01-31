TÜİK'e göre, turizm gelirleri arttı
Turizm gelirleri ekim-aralık aylarını kapsayan 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yıla göre, yüzde 95 artışla 7.6 milyar dolara yükselerek salgın öncesi döneme yaklaştı.
Turizm gelirleri 2021'in tamamında düşük baz etkisiyle yüzde 103 artarak 24.5 milyar dolar oldu. Turizm gelirleri 2020 yılında başlayan salgın hastalık nedeniyle keskin gerilemişti.
Turizm gelirleri salgın hastalık öncesi dönem olan 2019 dördüncü çeyrekte 7.9 milyar dolar olmuştu.
YÜZDE 80.1'İ YABANCI ZİYARETÇİ
TÜİK verilerine göre, turizm gelirlerinin yüzde 80.1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 19.9'u yurt dışında ikamet eden yurttaşlardan elde edildi.
KİŞİSEL HARCAMALAR ÖNE ÇIKTI
Geçen yıl son çeyrekte yapılan turizm harcamalarının 5.9 milyar doları kişisel harcamalardan, 1.7 milyar doları paket tur harcamalarından oluştu.
KİŞİ BAŞI HARCAMA ARTTI
Kişi başı ortalama harcama dördüncü çeyrekte 843 dolar ile 2020 yılına göre yüzde 1 azalırken, 2021'in tamamında yüzde 9.4 artışla 834 dolar oldu.
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