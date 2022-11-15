TÜİK'e göre ücretli çalışan sayısı eylülde arttı

15 Kasım 2022 Salı, 10:10

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 894 bin 511 kişi iken, 2022 yılı Eylül ayında 14 milyon 919 bin 900 kişi oldu.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Eylül ayında bir önceki aya göre de yüzde 0,6 artış kaydetti.