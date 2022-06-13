TÜİK'in ardından Veysel Ulusoy'a şimdi de 'üniversite' soruşturması: 'Kesinlikle savunma vermeyeceğim'

13 Haziran 2022 Pazartesi, 17:39

Kamuoyu ile paylaştığı veriler tartışmalara yol açan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), hakkında 'kişilik haklarını ihlal ettiği' gerekçesiyle şikayetçi olduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a bu kez 'üniversite' soruşturması açıldı. Görev yaptığı Yeditepe Üniversitesi, Ulusoy hakkında 'disiplin soruşturması' başlattı.

Üniversite, Ulusoy’un basına 'izinsiz' verdiği bir röportaj ve kurumun 'bina ve kaynaklarını izinsiz ve amacına aykırı' kullandığı gerekçesiyle savunmasını istedi.

'KESİNLİKLE SAVUNMA VERMEYECEĞİM'

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Prof. Dr. Veysel Ulusoy; üniversiteyi söz konusu olayın dışında fakat yöneticileri tamamen içinde gördüğünü ifade ederek, 'kesinlikle savunma vermeyeceğini' söyledi.

Soruşturmayı değerlendiren Ulusoy, "Akıl almaz, inanılmaz, irrasyonel bir soruşturma ve soruşturma başlangıcı. Bu soruşturma için savunmamı vermeyeceğim. Zaten ben üniversiteyi, bu olayın dışında fakat yöneticileri tamamen içinde görüyorum. Yöneticilerden kastım; rektör ve rektör yardımcıları ve hukuk fakültesi dekanıdır. Ben bu kararı üniversiteme verdirtmemek için çok çabaladım. Yaklaşık 3 aylık süreçte bunu yapmamaları gerektiğini, yaparlarsa Yeditepe Üniversitesi'nin çok zarar göreceğini ve dolayısıyla kendileri, konumları itibarıyla bu zarara ortak olacaklarını söyledim" dedi.

'SON DERECE İLKEL BİR SORUŞTURMA'

"Neticede soruşturmayı, YÖK kurallarına uymayan, olması gereken elektronik ve barkodlu soruşturma kapsamı dışında; son derece ilkel, elle verilen zarflar şeklinde olan bir süreçte, nihayetinde açtılar" sözlerini kullanan Ulusoy, şöyle devam etti:

"Ben, üniversiteme zarar gelmesini istemiyorum. Fakat, soruşturmayı açan kişilerin sorumluluğunu sonuna kadar takip edeceğim ve bu kararımdan dönmeyeceğim. Onların da gerekli ve olması gereken sorumluluk kapsamında, yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyorum."

"HALKI BİLİNÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"ENAG olarak, kararımız, hiçbir kuvvetten etkilenmeden halk için devam edecektir" diyen Ulusoy, "Biz hem enflasyon, hem fiyat endeksi verileri, hem de ekonomik analiz raporları ile halkı bilinçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"EVRAKTAKİ KELİMELER, SOSYAL MEDYA YASASI İLE AYNI..."

Söz konusu soruşturma metninin, AKP-MHP ortaklığıyla hazırlanan 'Sosyal Medya Yasası' ile neredeyse aynı olduğunu belirten Ulusoy, şöyle konuştu:

"Şu bilinsin ki, benim tahminim; Ankara'nın inanılmaz bir baskısı var üniversite üzerinde veya benim ilgili olduğum bütün kurumlar üzerinde... Bunu şuradan biliyorum; soruşturma evrakında, son dönemde TBMM'de olan 'Sosyal Medya Yasası'ndaki kelimelerinin birebir izdüşümü mevcut. Peşin hüküm mevcut. Bunu reddediyoruz. Ve bu konuda da gereğini yapacağız. Kişiler hakkında ve bunu yapan yönetim hakkında."