Prof. Dr. Veysel Ulusoy'dan yıllık 'enflasyon' verilerine ilk yorum: Tarih verdi, Ankara'ya çağrı yaptı

05 Mayıs 2022 Perşembe, 11:08

Zam yağmuru altında, hayat pahalılığı ile mücadele eden yurttaş; enflasyon altında ezilmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

TÜİK'e göre, Tüketici Fiyat Endeksi nisanda yüzde 7,25 artarken, yıllık bazda yüzde 69,97 oldu. Yurtiçi ÜFE nisan ayında yüzde 7,67 artarken, yıllık bazda yüzde 121,82 olarak gerçekleşti.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 90'A DAYANDI

Verilere göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 105,86 ile ulaştırma, yüzde 89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 77,64 ile ev eşyası oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,23 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,73 ile eğitim ve yüzde 35,95 ile sağlık oldu.

Aylık bazda bakıldığında en yüksek artış ise yüzde 13,38 ile gıdada oldu.

ENAG: YILLIK ENFLASYON YÜZDE 156, 86

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) ise tüketici fiyatlarının nisanda aylık yüzde 8,68, yıllık yüzde 156,86 oranında artış gösterdiğini açıkladı. ENAG mart ayı enflasyon rakamlarının yıllık yüzde 142.63 oranında olduğunu duyurmuştu.

"RAFTAKİ ENFLASYON ORANININ YÜZDE 200'LER CİVARINDA OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR"

Enflasyon verilerini Cumhuriyet'e değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "İki veri arasındaki mesafe, sokağın da hissettiği mesafenin ta kendisi" dedi.

Artık hiçbir üründe, 1 yıllık artışın yüzde 150'nin, yüzde 200'ün altında gözlemlenmediğinin altını çizen Ulusoy, "Bunu, sadece sokakta, pazarda veya markette gözlemlemiyoruz. İnternette, ürünü üreten mecralarda, fabrikalarda ve daha önemlisi, ürünü üreten kişilerin ta kendisinde, ilk ağızdan dinliyoruz. Örneğin, sanayicilerin ya da tüketim ürünleri üreten üreticilerin birebir veya toplu konuşmalarda zikrettikleri enflasyon oranının, yani daha açıkçası kendilerinin rafa yansıttıkları enflasyon oranının yüzde 200'ler civarında olduğunu herkes biliyor" diye konuştu.

"Bunu bence kamudaki karar vericiler de biliyor" diyen Ulusoy, "Ama devlet her zaman olumsuz verilerde cimridir. Zannedersem bu cimriliğini de kullanmaya devam etmek istiyor ama hissedilen enflasyon ile maaş artışlarının da paralel olması gerektiğini benden daha iyi bildiklerini sanıyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ ŞUBAT 2018'DEN BERİ KRİZDE"

Ulusoy, şöyle konuştu:

"Türkiye ekonomisi, Şubat 2018'den bu yana derin kriz ve 2020'den beri derin buhran içinde. Bundan çıkışın temel yolunun; milli gelirin en az yüzde 65'ini oluşturan tüketim harcamalarından geçtiğini ve bunun için de ücretlerin, hissedilen enflasyonun üzerinde artması gerektiğini kanıksamaları gerekiyor Ankara'daki arkadaşların."

"TÜİK'İN SİTESİNE GİRDİKLERİNDE GÖREBİLİYORLAR..."

Ulusoy, "Kim ne derse desin, ne Maliye Bakanı ne de Dışişleri Bakanı, ne de başka bir bakan... Şunu bilsinler; TÜİK'in sayfasına girdiklerinde endekslerin yüzde artışlarını koyduklarında endeksin nereye kadar yükseleceğini, nerede en üst noktaya ulaşacağını, ondan sonra da nerede aşağı doğru gideceğini görebiliyorlar" dedi.

TARİH VERDİ: 'TÜİK'E GÖRE ÜÇ HANEYİ GÖRECEK'

2022 yılının devamı için değerlendirmelerde bulunan Ulusoy, "Türkiye ekonomisi, ekim ve kasım aylarında, TÜİK'e göre ya yüzde 90'ları ya da yüzde 100'ü, yani üç haneyi bulacak. Ondan sonra aralık ayındaki enflasyon oranına göre ya da vergilerde, asgari ücrettteki artış oranına göre, yüzde 13'ün altında kalan bir aylık enflasyon oranı olduğunda, aşağı doğru gidecek" ifadelerini kullandı.

Ulusoy, "Ama bu hayat pahalılığının artmayacağını göstermiyor. Hayat pahalılığı Türkiye'de devamlı artacak ve en az 3 yıl daha inanılmaz bir şekilde hayat pahalılığını hissedeceğiz" dedi.

ANKARA'YA ÇAĞRI YAPTI

Ulusoy, sözlerini şöyle noktaladı:

"Dolayısıyla, yine vurguluyorum; reel ücretleri, hissedilen enflasyonun üzerinde artırılması gerektiğini bir grubun Ankara'da artık haykırması gerekiyor, karar verici olarak."