TÜİK'ten Engin Altay'a tazminat davası
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, hakkında 30 bin TL'lik tazminat davası açtı.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşma sırasında TÜİK'i sert sözlerle eleştirdi.
Altay, "Temmuz ayında millet gerçek enflasyonla bağlantılı bir maaş zam farkı alamayacak. TÜİK milletin sofrasındaki ekmeğe göz dikmiştir. Milletin sofrasındaki ekmeği alenen çalmıştır" dedi.
30 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI
Altay'ın bu sözlerinin ardından harekete geçen TÜİK, 30 bin TL'lik tazminat davası açtı.
"EMEK HIRSIZISINIZ"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altay, "Memurun, emeklinin işçinin hakkını gasp ediyor, çalıyor, hırsızlık yapıyor dedim diye, TÜİK bana 30.000 TL tazminat davası açmış. Bu enflasyon gerçek enflasyon değil tekrarlıyorum; emek hırsızısınız, alın terini çalansınız, yalancısınız" ifadelerini kullandı.
Memurun, emeklinin işçinin hakkını gasp ediyor, çalıyor, hırsızlık yapıyor dedim diye #TÜİK bana 30 000 TL tazminat davası açmış. Bu #enflasyon gerçek enflasyon değil tekrarlıyorum; emek hırsızısınız, alın terini çalansınız, yalancısınız. pic.twitter.com/OVpI1nmUcO— Engin ALTAY (@enginaltaychp) July 4, 2022
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