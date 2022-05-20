CHP'li Engin Altay: SADAT ve benzeri yapılara karşı meydanı boş bırakmayacağız
Kemal Kılıçdaroğlu’nun sürpriz bir şekilde ziyaret ettiği SADAT, TBMM gündemine taşındı. SADAT’ın araştırılması için verilen önerge reddedildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuyu seçim güvenliği üzerinden Meclis’te gündeme getirmeye devam edeceklerini vurguladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim güvenliğini gündeme getirerek sürpriz bir şekilde SADAT’ı ziyaret etmesinin ardından konu TBMM’ye taşındı. CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SADAT’la ilgili “Hiç alakam yok” açıklamasını yaptığı SADAT’ın araştırılması için önerge verdi. Ancak önerge Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “SADAT’ın ne kadar şüpheli işlemlerin içinde olduğunu Erdoğan’ın konuşması gözler önüne serdi. Danışmanlığını yaptırdığı adamı tanımadığını söylemesi SADAT’la anılmak istemediğini anlatır. Bu konuşma SADAT’ın kirli bir örgüt olduğunun göstergesidir” ifadelerini kullandı. Önergelerinin reddedilmesini değerlendiren Altay, şunları söyledi:
"SIKINTILI TABLO"
“Reddetmeleri normal çünkü SADAT’la iş ve güç birliği yaptıklarını biliyoruz. Meşru olmayan işleri saklamak zorundalar. AK Parti ve MHP’nin bunları araştırmaya cesaretleri yetmez, cüret de edemezler. Doğrudan Erdoğan’ın talimatıyla bu önergenin reddedildiğini düşünüyorum. Ama Türkiye’de SADAT gibi örgütlenmelere müsaade edilemez. Bu Türkiye’nin itibarı için de sıkıntılı bir tabloya yol açar.” Konuyu seçim güvenliği üzerinden Meclis’te gündeme getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Altay, “SADAT ve benzeri yapılara karşı meydanı boş bırakmayacağız. Bu işin de peşini bırakmayacağız” diye konuştu.
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