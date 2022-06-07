Engin Altay’dan TÜİK eleştirisi: TÜİK milletin sofrasındaki ekmeği alenen çalmıştır
CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, TBMM'de yaptığı konuşmada, enflasyon rakamları üzerinden TÜİK'i sert sözlerle eleştirdi. Altay, "Temmuz ayında millet gerçek enflasyonla bağlantılı bir maaş zam farkı alamayacak. TÜİK milletin sofrasındaki ekmeğe göz dikmiştir. Milletin sofrasındaki ekmeği alenen çalmıştır" dedi.
TBMM’de yaptığı konuşmada TÜİK yetkililerini sert sözlerle hedef alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, şu ifadeleri kullandı:
"TÜİK’in etkisiz yetkilileri, yetkisiz etkilileri milletin sofrasından elinizi çekin. Sizin açıkladığınız yanlış rakamlardan sebep, Temmuz ayında millet gerçek enflasyonla bağlantılı bir maaş zam farkı alamayacak. Bu vebaldir, bu ah almaktır.
Bu milletin sofrasından ekmek çalmaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden ilan ediyorum. TÜİK milletin sofrasındaki ekmeğe göz dikmiştir. Milletin sofrasındaki ekmeği alenen çalmıştır.”
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