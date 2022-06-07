Engin Altay’dan TÜİK eleştirisi: TÜİK milletin sofrasındaki ekmeği alenen çalmıştır

07 Haziran 2022 Salı, 21:56

TBMM’de yaptığı konuşmada TÜİK yetkililerini sert sözlerle hedef alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK’in etkisiz yetkilileri, yetkisiz etkilileri milletin sofrasından elinizi çekin. Sizin açıkladığınız yanlış rakamlardan sebep, Temmuz ayında millet gerçek enflasyonla bağlantılı bir maaş zam farkı alamayacak. Bu vebaldir, bu ah almaktır.

Bu milletin sofrasından ekmek çalmaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden ilan ediyorum. TÜİK milletin sofrasındaki ekmeğe göz dikmiştir. Milletin sofrasındaki ekmeği alenen çalmıştır.”