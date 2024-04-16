TÜK açıkladı: Sektörlerin toplam ciroları şubatta arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi şubatta yıllık bazda yüzde 85.1 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:17
TÜK açıkladı: Sektörlerin toplam ciroları şubatta arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Şubat'a ilişkin Ciro Endekslerini açıkladı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 85,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 77,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 104,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 83,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 103,8 arttı.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 6,3

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Şubat ayında aylık yüzde 6,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 8,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 9,6 arttı.


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