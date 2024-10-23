Tüketici Güven Endeksi ekim ayında yükseldi: yüzde 3'lük artış

Ekim ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 3 artışla 80,6'ya yükseldi. TÜİK ve TCMB'nin ortak anketine göre, bu artış tüketici güveninde kısmi bir toparlanma sinyali veriyor.

Tüketici Güven Endeksi ekim ayında yükseldi: yüzde 3'lük artış
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 10:07

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen tüketici eğilim anketinin sonuçlarına göre, Ekim ayı tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yükseliş gösterdi. Eylül ayında 78,2 olan endeks, yüzde 3,0'lık bir artışla Ekim ayında 80,6 seviyesine ulaştı. Bu artış, tüketici güveninde kısmi bir toparlanmaya işaret ediyor.



Etiketler: #tüik #TCMB #tüketici güven endeksi

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