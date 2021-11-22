Tüketici güven endeksi sert düştü

22 Kasım 2021 Pazartesi, 10:12

Tüketici güven endeksi Kasım'da %7.3 azalışla 2004'e kadar geri giden veri tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan veriye göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Ekim ayındaki 76.8 seviyesinden Kasım'da 71.1'e geriledi.

DOLAR 11'İN ÜZERİNDE

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da Kovid-19 salgını dönemindeki desteklerini çekme eğilimine girerken Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine son üç ayda 400 baz puan düşürülmesiyle dolar/TL 11 seviyesinin üzerinde seyrediyor; enflasyon ise yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Endeks küresel krizin etkilerinin hissedildiği Kasım 2008'de 73.9 ile, Kasım 2021 öncesideki en düşük değerini almıştı.