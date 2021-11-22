Son dakika | Bitcoin düştü, AVAX rekor kırdı (22 Kasım 2021)

22 Kasım 2021 Pazartesi, 10:04

Bitcoin 57.000 dolara gerileyerek haftaya düşüşle başladı. Avalanche (AVAX) ise dün akşama doğru 146 doları aşarak yeni zirvesini gördü. Bu sabah 131 dolara çekildi.

Geçen pazartesi 65.000 doları aşan Bitcoin'de, yeni zirve görülemeyince kâr satışları etkili oldu.

ETHEREUM DA DÜŞTÜ

Benzer şekilde Ethereum da yüzde 4.7'lik düşüşle 4.140 dolara indi.

AVAX'TE YENİ REKOR

Son haftaların en dikkat çeken kripto paralarından Avalanche (AVAX) ise dün yeni bir rekor kırdı. Dün akşama doğru 146 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gören AVAX bu sabah ise 131 dolara çekildi.

AVAX son 1 haftada yüzde 36 yükseldi.