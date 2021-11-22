Son dakika | Bitcoin düştü, AVAX rekor kırdı (22 Kasım 2021)
Son dakika | Bitcoin'de düşüş yaşanmasının ardından yeni haftaya yine düşüşle başladı. Avalanche (AVAX) ise yeni tarihi zirvesini gördü.
Bitcoin 57.000 dolara gerileyerek haftaya düşüşle başladı. Avalanche (AVAX) ise dün akşama doğru 146 doları aşarak yeni zirvesini gördü. Bu sabah 131 dolara çekildi.
Geçen pazartesi 65.000 doları aşan Bitcoin'de, yeni zirve görülemeyince kâr satışları etkili oldu.
ETHEREUM DA DÜŞTÜ
Benzer şekilde Ethereum da yüzde 4.7'lik düşüşle 4.140 dolara indi.
AVAX'TE YENİ REKOR
Son haftaların en dikkat çeken kripto paralarından Avalanche (AVAX) ise dün yeni bir rekor kırdı. Dün akşama doğru 146 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gören AVAX bu sabah ise 131 dolara çekildi.
AVAX son 1 haftada yüzde 36 yükseldi.
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- SGK'dan duyuru: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
- '128 milyar dolardan fazla sattılar'
- Olaylı derbide gülen taraf Fenerbahçe!
- Ünlü tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
- Kavakçı olayını yıllar sonra anlattı
- Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti
- Marmaray seferleri normale döndü
- Kılıçdaroğlu, helalleşme çağrısının nedenini açıkladı
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'dava' yanıtı