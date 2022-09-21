Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit artırıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 15 bin 430 liradan 30 bin liraya yükseltildi.

AA
21 Eylül 2022 Çarşamba, 10:25
Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit artırıldı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'ne göre başvurularda parasal limit 15 bin 430 liradan 30 bin liraya yükseltildi. Bu miktar üstü uyuşmazlıklar için yine tüketici mahkemelerine ve arabuluculuk bürolarına başvuru yapılacak.

Tüketiciler başvurularını ister il isterse ilçe heyetlerine parasal sınır olmadan yapabilecek. Öte yandan, tüketicinin yerleşim yeri veya tüketici işleminin yapıldığı yerde tüketici hakem heyetinin bulunmaması halinde, yetkili tüketici hakem heyetine iletilmek üzere kaymakamlıklara başvuru yapabilmesine imkan sağlandı.

Ayrıca tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinin yanı sıra yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine de itiraz edebileceği hükmü getirildi.

Yönetmeliğin bazı maddeleri 1 Ekim'de, diğer hükümleri de 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.


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