Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit artırıldı
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal limit 15 bin 430 liradan 30 bin liraya yükseltildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'ne göre başvurularda parasal limit 15 bin 430 liradan 30 bin liraya yükseltildi. Bu miktar üstü uyuşmazlıklar için yine tüketici mahkemelerine ve arabuluculuk bürolarına başvuru yapılacak.
Tüketiciler başvurularını ister il isterse ilçe heyetlerine parasal sınır olmadan yapabilecek. Öte yandan, tüketicinin yerleşim yeri veya tüketici işleminin yapıldığı yerde tüketici hakem heyetinin bulunmaması halinde, yetkili tüketici hakem heyetine iletilmek üzere kaymakamlıklara başvuru yapabilmesine imkan sağlandı.
Ayrıca tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinin yanı sıra yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine de itiraz edebileceği hükmü getirildi.
Yönetmeliğin bazı maddeleri 1 Ekim'de, diğer hükümleri de 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.
Video Haberler
- Troya Müzesi'nde '3D mapping' gösterimi
- Belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi
- Evini dükkana taşıdı
- O anlar saniye saniye kamerada
- Gece gündüz çalıştılar
- Odun ve ağaç parçalarına şekil veriyor
- 2 milyon lira ikramiye çıktı
- Türk doktorlara güveniyorum
- 1,5 kilo balı 33 saniyede yedi
- 'Ayşe hanım' yer fıstığı hasat edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Orduya savaş zamanı alarmı talimatı
- Alakurt’tan skandal paylaşım: ''Döver, bayıltır...'
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- 'YSK' davasında karar ne olacak?
- AKP ve MHP için tehlike çanları çalıyor
- MasterChef Sergen 3 ay önce açtığı köftecisini kapattı
- 'Buradan o hakime sesleniyorum...'