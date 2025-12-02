Tüketici Hakları Derneği'nden zorunlu 'servis ücreti' yasağına destek

Tüketici dernekleri, lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin, tüketicilerden zorunlu olarak servis, masa veya benzer isimler altında ücret talep etmesinin önüne geçecek yeni düzenlemeyi olumlu karşıladı.

İşletmeler, tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında, servis veya herhangi bir isim altında başka bir ücreti, tarife ve fiyat listesinde göstermesi şartıyla tüketicilerden talep edebiliyor.

Ticaret Bakanlığı Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapmaya hazırlandığı değişiklikle, işletmelerin tüketicilerden zorunlu olarak servis, masa veya benzeri isimler altında ücret talep etmesinin önüne geçecek. Tüketiciler, yiyecek ve içecek ücreti dışında, sadece "bahşiş" gibi gönüllülük esasına dayalı olarak ilave ücret ödemesi yapabilecek. Böylelikle işletmelerin tüketicilere kaliteli hizmet sunmaları açısından da daha rekabetçi bir ortam sağlanacak.

Yönetmelik değişikliğiyle lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeler, ürünlere ait menülerde servis, masa ya da herhangi bir isim altında ücret tahsil edileceğine ilişkin ibarelere yer veremeyecek. Böylece tüketiciler, sadece tükettiği yiyecek ve içeceklerin ücretini ödeyecek.

İşletmelerin, tarife ve fiyat listelerinde yalnızca ürünlere ait fiyat bilgisine yer vermesi zorunluluğuyla, tüketiciler işletmeler arası fiyat karşılaştırmasını daha şeffaf şekilde yapabilecek, bu sayede tercihlerinde yanıltılmalarının da önüne geçilecek.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ'

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, lokanta, kafe ve restoranlarda alınan zorunlu servis veya masa ücretinin, yıllardır özellikle yoksul tüketiciler açısından mağduriyet oluşturduğunu söyledi.

Kılıç, tüketicilerin fiyat tarifelerinde veya menülerde olmayan, önceden belirtilmeyen sürpriz ücretlerle karşılaşabildiğine işaret ederek, "Gıda işletmelerinin masa veya servis ücreti adı altında, ek ücret talep etmeleri özellikle dar gelirli tüketicilerin sosyal ve ekonomik çıkarına da aykırıdır. Ticaret Bakanlığının bu uygulamayı yasaklamaya yönelik hayata geçireceği çalışmayı, olumlu buluyoruz" diye konuştu.

Düzenlemenin tek başına yeterli olamayabileceğine de dikkati çeken Kılıç, sahada da etkin denetim yapılması gerektiğini, aksi durumda tüketici mağduriyetlerinin devam edeceğini vurguladı.

Kılıç, tüketicinin en temel hakkı olan "bilgilendirilme" hakkının, birçok işletme tarafından ihlal edildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşletmeler, Bakanlığın daha önce aldığı karar doğrultusunda menü fiyatlarına kapıda ve masalarda açık veya görünür olarak yer vermeli. Gizli ücret uygulayan işletmelere, caydırıcı cezalar verilmeli. Denetimler düzenli yapılmalı, tekrar eden işletmelere, faaliyet durdurma dahil idari yaptırımlar uygulanmalı. Dernek olarak bu sürecin takipçisi olacağız. Tüketicinin hakkını koruyan, adil ve şeffaf bir piyasa için çalışmaya devam edeceğiz."