Tüketiciler Konfederasyonu kuruldu
Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, Türkiye’nin en büyük tüketici konfederasyonunun kurulduğunu belirterek, "20 Ocak 2020’de başlayan bu yolculuk, ötekileştirmeyen, kamplaşmayan ve ortak paydada buluşan dayanışmayı ortaya çıkardı. Üç yıldır ilmek ilmek dokunan çabayla Türkiye’de bir ilk gerçekleşti" dedi.
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu (TÜÇEDEF), Tüketici Haklarının Korunması ve Rekabet Hukuku Federasyonu (TÜRFED) ile Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) üyelerinden oluşan 58 kurucunun başvurusu ile Tüketiciler Konfederasyonu kuruldu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, "Ülkemizin tüketici ve insan hakları mücadelesine, farklı sosyal grupların örgütlenmeleri olarak, yıllardır emek veren dört federasyon, toplumda yaygınlaştırılmak istenen kutuplaşma, kamplaşma, ötekileştirme politikasına itirazla, ortak paydanın insan ve ülke olduğunu kabul ederek, işbirliği ve dayanışma sürecini geliştirmeye başladılar. 20 Ocak 2020’de başlayan bu yolculuk, ötekileştirmeyen, kamplaşmayan ve ortak paydada buluşan dayanışmayı ortaya çıkardı. Üç yıldır ilmek ilmek dokunan çabayla Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. Gelişen ve büyüyen birliktelik ile bugün Türkiye’nin en büyük tüketici konfederasyonu olarak yolculuğunu devam ettiriyor. Eşit paydaş anlayışı ve uzlaşma kültürü ekseninde bina edilen tüketicilerin en büyük çatı örgütü, ülkemizin 135 noktasındaki örgütlülüğü ve mücadele tarihinin zengin deneyimlerinin ışığında; ulusal ve uluslararası zeminlerde, ülkemiz tüketicisinin sesi ve temsilcisi sıfatıyla ortaya koyacağı yeni mücadele alanlarıyla yarının, dünden daha iyi ve güzel olması için çalışmalarını sürdürecektir” diye konuştu.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Feci kaza: Hostesleri taşıyan araç ok gibi saplandı
- Kardeşim 'bizi patlatacaklar' demiş, nasıl ihmal oldu?
- Erdoğan'ın 'cami alanı' planı bozuldu
- 'Her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi...'
- Akbörü, başından vurulmuş halde ölü bulundu!
- CHP'li Gökçe Gökçen'den partisine eleştiri
- Berna Laçin ameliyat olacağını açıkladı
- Tepkiler çığ gibi: Cinayetlerin hesabını verecek!
- 24 katlı rezidanstaki yangının nedeni belli oldu
- Yandaş yazardan 'kader' tepkisi