Tüketicinin güveni tükendi!

Yayınlanma: 24.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.08.2023 - 03:00

TÜİK’in dün yayımladığı “Tüketici Güven Endeksi, Ağustos 2023” raporu, seçimlerden sonra tüketici güveninin büyük düşüş gösterdiğini ortaya koydu.

Buna göre tüketici güven endeksi, Temmuz 2023’te 80.1 iken bu ay yüzde 15.1 azalarak 68 puana indi. Nisan 2006’dan (100.7 puan) bu yana “iyimserlik” sınırı olan 100 puanın üzerine çıkmayan tüketici güveni, son 13 ayın en düşük seviyesine de indi. Alt endekslere bakıldığında en yüksek güven kaybı yüzde 23.2 düşüşle 63.1 puana gerileyen “gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi”nde yaşandı. Bunun yanında “mevcut dönemde hanenin maddi durumu” endeksi yüzde 12.9 düşüşle 56.2 puan, “gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi” endeksi yüzde 19.6 düşüşle 63.7 puan oldu.

TASARRUF ÇOK ZOR

Ayrıca “gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi” endeksi yüzde 5.7 düşüşle 89 puana indi. Ana endeksin hesaplanmasında yer almayan alt endekslerden “gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi” endeksinde ise yüzde 9.5 düşüş yaşandı. 68.4’e gerileyen bu endeksteki düşüş, işsizliğin artacağına işaret ediyor. Yine “mevcut dönemin tasarruf etmek için uygunluğu” endeksi yüzde 5.1 düşüşle 66 puan, “gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali” endeksi yüzde 17.5 düşüşle 28.7 puana indi. “Gelecek 12 aylık dönemde otomobil satın alma ihtimali” endeksi yüzde 16.6 düşüşle 13 puan oldu.