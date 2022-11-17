TÜKSİAD Açıkladı: Kuruyemişte fiyat arttı, talep azaldı!

17 Kasım 2022 Perşembe, 16:01

Son dönemde gıda ürünlerindeki fiyat artışları gündemden düşmezken, kuruyemiş ürünlerindeki fiyat hareketleri talebi olumsuz etkiledi.

Kilogram bazında fındık içi fiyatının 200-250 TL, kabuklu fındığın 100 TL, Antep fıstığının 250-350 TL ve çiğ badem fiyatının 300 TL olduğu market ve kuruyemişçilerde, ceviz içinin kilogram fiyatı 250-300 TL, kabuklu ceviz ise 70-80 TL bandında seyrediyor. Önceki yıllarda en makul kuruyemiş çeşitleri arasında yer alan leblebinin fiyatı da son zamlardan nasibini almış gözüküyor. Sarı leblebinin kilogram fiyatı 90-100 TL arasında değişirken, beyaz leblebi de 80-90 TL seviyelerinde seyrediyor.

SATIŞLARDA CİDDİ DÜŞÜŞ VAR

BloombergHT’den İrfan Donat’ın haberine göre, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Murat Yıldırım, kuruyemiş fiyatlarında son bir yılda fiyat artışları ortalama yüzde 100'ü bulunca alım gücü azalan tüketici tarafında talebin düştüğünü, dolayısıyla satışların yüzde 30 azaldığını söyledi.

Yıldırım, "Örnek verecek olursak geçen yıl yer fıstığı içi alış fiyatımız 15 TL bandındayken, şimdilerde 70-75 TL bandında seyrediyor. En temel ürünlerimizden ayçekirdeğinde geçen yıl alış fiyatımız 15 TL iken bu yıl 25-30 TL arasında değişiyor. Fiyatlarımız ortalama yüzde 100 oranında arttı. En fazla fiyat artışı yaşanan ürünlerin başında da Antep fıstığı geliyor. Geçen yıl 100-150 TL arasındaki Antep fıstığının fiyatları bu yıl kalitesine göre 250-350 TL arasında değişiyor. Bu da ciddi derecede talebi düşürüyor ve satışları azaltıyor" dedi.

Fiyat artışlarında, yüksek maliyetlerin yanı sıra plansız üretim ve olumsuz hava şartları dolayısıyla azalan arz ve bozulan talep dengesizliğine dikkat çeken Yıldırım, enflasyonist ortamda kuruyemiş fiyatlarının ciddi manada yükseldiğini söyledi.

YURTTAŞ FISTIKTAN LEBLEBİYE DÖNDÜ

Artan fiyatların, kuruyemiş satışlarını ve tüketim miktarını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Yıldırım, endüstriyel tarafta da bunun hissedildiğini söyledi. Yıldırım, vatandaşın normalde Antep fıstıklı baklavayı daha çok tercih etmesine karşın artan fiyatlardan dolayı zorunlu olarak cevizli baklaya yöneldiğini kaydetti.

Önceki yıllarda en çok satış yapılan çeşitlerin lüks kuruyemiş kategorisine giren, Antep fıstığı, badem, kaju fıstığı gibi ürünler olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bu ürünlerin karışımını tüketiciler daha çok tercih ediyordu ama satın alma gücünün azalması ve hayat pahalılığı sonucu leblebi, çekirdek gibi orta segment diye tabir edilen karışık kuruyemişleri tercih ediyorlar" diye konuştu.

FİYATLARDA ARTIŞ DEVAM EDECEK

Tarım-ÜFE'nin yüzde 163 ile rekor tazelediği bir ortamda tüketici fiyatlarında da artışın devam edeceğini ifade eden Yıldırım, "Üretici fiyat endekslerinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda tabi ki bu TÜFE'ye de yansıyacaktır. Fiyatlarda hala artış olacaktır. Ama bu tüketime de olumsuz yansıyor. Son 1 yılda miktar bazında satışlarımızda yüzde 30 düşüş var" dedi.