Tüp fiyatlarına zam üstüne zam! Tüp fiyatlar ne kadar odu?
Tüp gaz satış fiyatları eylül ayı içerisinde zamlanarak zirve seviyelere yükselmişti. 4 Ekim itibarıyla Aygaz tüp fiyatlarına 30 TL birden zam tarifesi uygulandı. Zam sonrasında İpragaz ve Bizimgaz tüp fiyatlarında da değişikliğe gidildi. İşte güncel tüp fiyatları...
Türkiye'de etkisini gösteren ekonomik kriz, yurttaşlara zam olarak yansımaya devam ediyor.
Tüp gaz fiyatları için belirlenen güncel seviyeler Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi tüp satıcı firmalar tarafından açıklandı.
4 Ekim itibarıyla Aygaz tüp fiyatlarına 30 TL birden zam tarifesi uygulandı. Zam sonrasında İpragaz ve Bizimgaz tüp fiyatlarında da değişikliğe gidildi.
4 Ekim itibarıyla Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatlarındaki son durum şu şekilde oldu:
AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 112,00 TL
Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 TL
Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 580,00 TL
İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL
İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası
İpragaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 TL
İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 TL
İpragaz 45 kg propan tüp: 2198,00 TL
BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI
Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL
Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL
Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 TL
Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 TL
Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2198,00 TL
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