Tüp fiyatlarına zam üstüne zam! Tüp fiyatlar ne kadar odu?

Yayınlanma: 05.10.2023 - 09:53

Güncelleme: 05.10.2023 - 09:53

Türkiye'de etkisini gösteren ekonomik kriz, yurttaşlara zam olarak yansımaya devam ediyor.

Tüp gaz fiyatları için belirlenen güncel seviyeler Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi tüp satıcı firmalar tarafından açıklandı.



4 Ekim itibarıyla Aygaz tüp fiyatlarına 30 TL birden zam tarifesi uygulandı. Zam sonrasında İpragaz ve Bizimgaz tüp fiyatlarında da değişikliğe gidildi.

4 Ekim itibarıyla Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatlarındaki son durum şu şekilde oldu:

AYGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 112,00 TL

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 TL

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 580,00 TL

İPRAGAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL

İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 TL

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 TL

İpragaz 45 kg propan tüp: 2198,00 TL

BİZİM GAZ GÜNCEL TÜPGAZ FİYATLARI

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 TL

Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 TL

Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2198,00 TL