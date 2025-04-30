TÜPRAŞ işçileri hak arayışında: 'Lütuf değil hakkımız'

Yayınlanma: 30.04.2025 - 15:00

Güncelleme: 30.04.2025 - 15:00

TÜPRAŞ ile Petrol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine 21 Nisan'da başlatılan işçi eylemine, siyasetçiler ve yerel yöneticilerden destek geldi.

Kırıkkale Rafinerisi'ndeki eyleme, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Recep Sefer, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, İl Başkan Yardımcısı Ferhat Yıldız ve İl Genel Meclis Üyesi Özgür Kasapoğlu katıldı. Heyeti Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Mehmet Doğan karşıladı.

'LÜTUF DEĞİL HAKKINI İSTİYOR'

CHP İl Başkanı Bozdağ, alanda yaptığı açıklamada, işçilerin haklı mücadelesine destek verdiklerini belirterek, “TÜPRAŞ işçisi lütuf değil, hakkını istiyor. Bu emeğin görmezden gelinmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ise yaşanan direnişin sadece bir ücret meselesi değil, aynı zamanda adalet ve insanlık mücadelesi olduğunu vurguladı. TÜPRAŞ işçisinin emeğinin karşılığını istediğini söyleyen Tahtasız, Meclis’te bu sesin duyurulmaya devam edeceğini ifade etti.

'BURAYI MİTİNG ALANINA ÇEVİRECEĞİZ'

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da TÜPRAŞ’ın yıllardır işçilerin emeğiyle büyüdüğünü vurgulayarak, teklif edilen zam oranını yetersiz bulduklarını dile getirdi. İlhan, "Bu teklif, işçiye yapılan bir hakarettir. Hakkın verilmemesi halinde burayı miting alanına çevireceğiz" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ise TÜPRAŞ işçisinin bu kentin emekçi hafızası olduğunu belirterek, düşük maaşların kabul edilemez olduğunu söyledi. TÜPRAŞ’ın kârına kâr kattığını ancak işçilerin emeklerinin yok sayıldığını kaydeden Önal, “Bu nasıl bir adalet?” diye sordu. Önal, işçilerin kararlı duruşunu desteklediklerini ifade ederek, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” dedi.