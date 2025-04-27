Tüpraş işçisi hakkı için ayakta
3 bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yüzde 28 zam teklifine karşı işçiler rafinerilerde iş durdurdu. Petrol-İş, "Bu işin hakkı bu değil" derken, gözler yarın yapılacak yeni toplantıya çevrildi.
Tüpraş ile Petrol-İş Sendikası arasında 31 Ocak’ta başlayan ve 3 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmazlık sürüyor.
İşverenin yüzde 28 zam ve 3 yıllık sözleşme teklifi karşısında İzmir, Kocaeli, Batman ve Kırıkkale’deki rafinerilerde çalışan işçilerin başlattığı iş durdurma eylemleri devam ediyor.
Bilgi veren Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Nesimi Yetişoğlu, Koç Holding’in zarar etmediğini, işçilerin ise çok tehlikeli bir ortamda çalıştıklarını belirterek “Bu işin hakkı yüzde 28 zam değil” dedi. Öte yandan işverenin daveti üzerine yarın yeni toplantı yapılacağı öğrenildi. İşçilere destek ziyaretleri de sürüyor. Önceki gün İzmit rafinerisi önündeki eyleme CHP milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Yıldızlı, Nail Çiler ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Türkiye İşçi Partisi İl Örgütü ve Saadet Partisi yöneticileri katıldı.
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