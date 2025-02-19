Tüpraş Rus ham petrolü alımını durdurdu: 'Son sevkiyatlarımızı şubat ayında alacağız'
Türkiye’nin en büyük petrol rafinerisi Tüpraş, ABD’nin 10 Ocak’ta Rus enerji şirketleri ve Rus petrolü taşıyan tankerleri hedef alan yaptırımları sonrası Rus ham petrolü alımını durdurduğunu açıkladı. Şirket, finansal sonuçlarını açıkladığı toplantıda bu kararı duyurdu.
Tüpraş Yatırımcı İlişkileri Direktörü Levent Bayar, “Son yaptırımların ardından Ural petrolü alımını durdurduk ve son sevkiyatlarımızı şubat ayı içinde alacağız” ifadelerini kullandı.
NET BİLGİ PAYLAŞILMADI
Şirketin, Rusya’dan rafine ürün ithalatına devam edip etmeyeceği konusunda ise net bir bilgi paylaşılmadı. Tüpraş, bu konuda yapılan yorum talebine henüz yanıt vermedi.
Tüpraş, 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rus petrolünün en büyük ithalatçılarından biri haline gelmişti. Türkiye’nin enerji düzenleyici kurumunun verilerine göre, Ocak-Kasım 2024 döneminde Rus petrolü, ülkenin toplam petrol ithalatının yüzde 65’ini oluşturdu.
2023’te günlük 178 bin varil Rus petrolü ithal eden Tüpraş, 2024’te bu rakamı günlük 225 bin varile çıkararak rekor seviyeye ulaştırdı. Kpler adlı denizcilik veri analiz şirketine göre, Tüpraş’ın Rus petrolü ithalatı 2021’den 2022’ye neredeyse iki katına çıkarak günlük 170 bin varile ulaşmıştı.
Öte yandan, Tüpraş 2024 yılı net kârını 18,32 milyar lira (505,1 milyon dolar) olarak açıkladı. Şirketin 2023’teki net kârı ise 77,35 milyar lira seviyesindeydi
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