TÜPRAŞ'taki patlamada yaralanmışlardı: Taburcu edildiler!
Körfez'de bulunan TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde dün meydana gelen patlamada yaralanan 12 işçinin taburcu edildiği aktarıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nin PLT-33 kısmında dün öğle saatlerinde yapılan kompresör bakım çalışması sırasında patlama meydana geldi.
Patlama ve sonrasında çıkan yangında F.G., K.M., H.S., A.Ç., A.P., K.G., D.A., M.A., V.A., M.A., K.B. ve T.Ş. adlı işçiler yaralandı.
Ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 12 yaralı, bugün tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
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