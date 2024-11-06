TÜPRAŞ'taki patlamada yaralanmışlardı: Taburcu edildiler!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 11:49

Güncelleme: 06.11.2024 - 11:49

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nin PLT-33 kısmında dün öğle saatlerinde yapılan kompresör bakım çalışması sırasında patlama meydana geldi.

Patlama ve sonrasında çıkan yangında F.G., K.M., H.S., A.Ç., A.P., K.G., D.A., M.A., V.A., M.A., K.B. ve T.Ş. adlı işçiler yaralandı.

Ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 12 yaralı, bugün tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.