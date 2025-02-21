Turist sayısında ocak ayında rekor artış!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:49

Güncelleme: 21.02.2025 - 11:49

Yılın aynı dönemine göre yüzde 6,06 oranında artarak 2,2 milyona ulaştı. ziyaretçi akışında en fazla hareketlilik, İstanbul, Edirne, Antalya, Artvin ve Hakkari illerinde görüldü.

TURİST SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Turizm Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün geçici verilerine göre, ocak ayında Türkiye'ye gelen yabancı sayısı 2 milyon 171 bin 118 kişiye yükseldi.

yabancı ziyaretçilerin çoğunluğu, sınır kapılarının bulunduğu beş ilden giriş yaptı: